الراديو 9090 يحصد جائزة أفضل إذاعة في الشرق الأوسط.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت إذاعة الراديو 9090 بجائزة أفضل إذاعة في الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدير جيست، الذي أقيم أمس بحضور نجوم الفن والمجتمع ومشاهير الإعلام.

تسلم الجائزة الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، والذي عبر عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجائزة هي تكريم لكل فرد من فريق عمل الراديو، ولكل مستمع اختار الراديو 9090 وجهته الأولى للاستماع.



ولم يقتصر التكريم على الإذاعة ككل، بل امتد إلى أحد نجومها البارزين، المذيع حسام عصام، الذي حصد جائزة أفضل إعلامي إذاعي لعام 2024.



ويشار إلى أن يأتي هذا تكريم راديو 9090، تتويجا لمسيرة الراديو الحافلة بالإبداع والتميز.