شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعقد اتفاق تعاون مع تليفزيون النهار في مجال تبادل وإنتاج المحتوى الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الرائدة في مجال الإعلام بمصر والشرق الأوسط، عقدها اتفاق تعاون إستراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار في مجال تبادل وإنتاج المحتوى الإعلامي، من مسلسلات وأفلام وبرامج، ما يسهم في تطوير المجال الإعلامي في مصر.



الشركة المتحدة

وكان الحساب الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقع فيس بوك، نشر فيديو جراف بعنوان قصة نجاح الشركة المتحدة، وهو الفيديو الذى عكس بالأرقام مدى التطور الكبير الذي تعيشه الإصدارات التابعة للمتحدة من 17 قناة تليفزيونية إلى 6 إذاعات و12 صحيفة وموقعا إلكترونيا.

إذ تمكنت الشركة المتحدة من إعادة تعريف الإعلام في المنطقة كلها بأكثر من 40 شركة رائدة، تتضمن 9000 موظف وذلك بهدف ريادة مستقبل الإعلام فى العالم العربى.

كما أكد الفيديو أن كل الجهود تضافرت من أجل هدف واحد، إذ استطاعت كل المنصات التابعة للمتحدة تحقيق أكثر من 6 مليارات مشاهدة.