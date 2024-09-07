شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ألبوم "الفرح" لكزبرة: 4 أغانٍ بمشاركة نورين أبو سعدة والصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطرب المهرجانات أحمد بحر (كزبرة ) لطرح ميني ألبوم جديد بعنوان "الفرح"، ويطرح أول أغانيه يوم 9 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 9 مساء، حسب ما أعلن عبر حسابه على "إنستجرام".

رزمة

حيث يتكون ألبوم الفرح من 4 أغاني، الأولى أغنية "رزمة"، التي تشارك كزبرة غنائها الفنانة نورين أبو سعدة، وطرحها يوم 9 سبتمبر الجاري، وهي من كلمات كزبرة ونورين أبو سعدة، ميكس وماستر تاج، توزيع أبو عبير.

فرحي

الأغنية الثانية بعنوان "فرحي"، وهي من غناء كزبرة وريشا وسمارة كلمات كزبرة وريشا وسمارة، ميكس وماستر تاج، توزيع أبو عبير، ومن المقرر طرحها يوم 13 سبتمبر الجاري.

أرانب

أما الأغنية الثالثة من ألبوم كزبرة الجديد، تأتي بعنوان "أرانب"، غناء كزبرة والصواريخ كلمات كزبرة حازم إكس دقدق، ميكس ماستر تاج، توزيع أبو عبير، وتطرح يوم 17 سبتمبر الجاري.

حبيبي

والأغنية الرابعة بعنوان "حبيبي"، من المقرر طرحها يوم 21 سبتمبر الجاري، وهي غناء كزبرة، كلمات حازم أكس، ميكس ماستر تاج، توزيع أبو عبير.

وكان كزبرة ونشر صورة لأغاني الألبوم، وكتب عليها: "بصراحة أنا كنت مش عايزة أنزل أغاني تاني.. بس الحاجة الوحيدة اللي خلتني أرجع أعمل أغاني تاني ان لقيت آخر فترة أغلبية الأغاني اللي بتنزل ملهاش علاقة بالأفراح، وبدأننا ننسى ان ده كان هدفنا من الأغاني".

وتابع: "وفجاة كلها بقت تغني أغاني خطر، وبقينا نصعب المواضيع وبقينا غامضين فقررت أعمل ألبوم الهدف منه، كله الرقص والبهجة والبساطة والسعادة، ألبوم الفرح كزابيرو هيفرح كل الناس، البوم الفرح ٩/٩الساعة ٩".

يذكر أن كزبرة يواصل حاليًا تصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينما خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولة العمل نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق، وهو من إخراج كريم سعد.