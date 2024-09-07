"شاهد" تكشف عن بوستر مسلسل "مطعم الحبايب" قبل عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نوران أسامة:

كشفت منصة "شاهد" عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "مطعم الحبايب" قبل عرضه على المنصة خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "شاهد" بوستر المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وتصدره نجمي المسلسل الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي وعلقت: "وصل وصل وصل بوستر المسلسل الجديد الخطير، استنونا هنعلن عن باقي النجوم قريب أووووووووووي، مطعم الحبايب قريبًا على شاهد".

وشاركت الفنانة الشابة ألاء علي صور البوستر التشويقي عبر حسابها الخاص بـ"ستوري" إنستجرام"وكتبت انتظروني قريبا في "مطعم الحبايب".

مسلسل مطعم الحبايب تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

يُذكر أن مطعم الحبايب ليس التعاون الأول بين هدى المفتي وأحمد مالك، إذ حققا نجاحات مشتركة في عدد من الأعمال، سواء التليفزيونية أو السينمائية، وذلك من خلال مسلسلي بيمبو وتحقيق، وفيلمي ليلة رأس السنة وكيرة والجن.

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