شاهد البوستر الرسمي لمسلسل "ديبو".. صورة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ديبو، البوستر الرسمي للعمل بطولة الفنان محمد أنور، وذلك استعدادا لعرضه بداية من يوم 13 سبتمبر الجاري.

وظهر الفنان محمد أنور، في البوستر الرسمي لمسلسله الجديد ديبو، ومن المقرر أن يعرض عبر أحد المنصات، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج سالي والي.

مسلسل ديبو



وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ ١٢ حلقة، وبطولة : محمد أنور، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، محمد عبد العظيم، سارة الشامي، أمجد الحجار والطفلة ريما، بالإضافة للعديد من نجوم الشرف.

آخر أعمال الفنان محمد أنور

آخر أعماله فيلم جوازة توكسيك، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ويشارك جوازة توكسيك عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.