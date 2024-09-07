الأربعاء.. فيلم "البطيخة" وطبيب في الأرياف" بمركز الثقافة السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لانشطة مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر تقام الاربعاء القادم ١١ سبتمبر أمسية سينمائية يعرض فيها أفلام" البطيخة " للمخرج محمد خان و"طبيب في الأرياف " للمخرج الكبير خيري بشارة من انتاج المركز القومي للسينما .

ويعتبر فيلم "طبيب في الأرياف "من الأفلام التسجيلية وهو من اعمال المخرج خيري بشارة الأولي في بداية مشواره الفني قبل ان يتجه الي الأعمال الروائية والدرامية. والفيلم الروائى القصير (البطيخة )للمخرج الراحل محمد خان ويتناول مواقف يومية لمعاناة موظف بصحبة البطيخة حتي يصل إلي عائلته.

يعقب العرض مناقشة للأفلام مع الجمهور .يذكر ان الفاعليات تقام تحت اشراف الكاتبة /امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الاربعاء الموافق ١١ سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما .