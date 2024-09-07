نيللي نجمة الدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إطلاق اسم النجمة القديرة نيللي على الدورة الأربعين للمهرجان تكريمًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها البارزة في السينما المصرية والعربية.

و صرح الأمير أباظة، أن نيللي من أبرز نجمات الاستعراض علي الشاشات الشاشة المصرية منذ الستينيات، قدمت العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا وخلدت في ذاكرة الجمهورالمصريزوالعربي .

يأتي هذا التكريم تقديرًا لعطائها المستمر وتأثيرها الإيجابي على الفن السابع، وإسهاماتها في تقديم أعمال مميزة في فنون الاستعراض والدراما والسينما.

تقام فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد و تشهد الدورة مجموعة من الفعاليات والعروض الخاصة التي تحتفي بمسيرة نيللي، إلى جانب تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما. كما سيتم عرض مجموعة مختارة من أفلامها التي تركت بصمة في تاريخ السينما.

تعليقًا على هذا التكريم، أعربت نيللي عن سعادتها وفخرها بإطلاق اسمها على الدورة الأربعين للمهرجان، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير الجمهور والنقاد لما قدمته من أعمال فنية طوال مسيرتهاخاصة وانه يأتي من مهرجان عريق مثل مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وجمعية صنعت تاريخا حافلا مثل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

ومن أبرز أعمال نيللي: "فوازير رمضان" حيث اشتهرت بتقديم الفوازير لأكثر من خمسة عشر عاما علي شاشات التليفزيون المصري حتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة شهر رمضان في العالم العربي.

كما قدمت للسينما مجموعة من الأفلام منها فيلم "العذاب امرأة" الذي تناول قضايا اجتماعية وإنسانية. مسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي يعتمد على القصص التراثية. فيلم "تحت التهديد" الذي تناول موضوعات الإثارة والجريمة. مسرحية "دنيا حواء" التي لاقت استحسان الجماهير والنقاد. مسلسل "عروس البحر" الدرامي الرومانسي الذي نال إعجاب المشاهدين.

كما قدمت نيللي أفلامًا أخرى مثل "مجرم تحت الاختبار" الذي تناول الجريمة والإثارة، و"الليالي الدافئة" الذي قدمت فيه دورًا رومانسيًا مميزًا. وقدمت أيضًا "المغامرة الكبرى" الذي عرض قصصًا مليئة بالإثارة والتشويق. بالإضافة إلى "الشحات" الذي تناول قضايا اجتماعية وإنسانية بعمق. فيلم "لا لا يا حبيبي" الذي تناول قصصًا رومانسية معقدة، و"قاع المدينة" الذي تناول قضايا الفقر والكفاح في المدينة. "زوجة بلا رجل" الذي استكشف مواضيع الزواج والعلاقات. وفيلم "امرأة بلا قيد" الذي قدم صورة قوية عن نضال المرأة.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعد من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يجمع بين تقديم أفضل الأعمال السينمائية من دول البحر المتوسط وتكريم الرواد والمبدعين في هذا المجال.