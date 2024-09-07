شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر أثناء التصفيق له من مهرجان فينسيا: وما بكم من نعمة فمن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان عصام عمر على الاحتفاء بفيلمه الأخير الذى يشارك ضمن فعاليات مهرجان فينسيا من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك إذ نشر صورة علق عليها بكتابة: "وما بكم من نعمة فمن الله".

الصورة عكست وقوفه أثناء وصلة من التصفيق له من الحضور عقب مشاهدة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".



عصام عمر

مهرجان فينيسيا هو المحطة الأولى لعرض الفيلم رسميا بعد رحلة استمرت لأكثر من 8 سنوات ما بين التحضير والتصوير، وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن، الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.