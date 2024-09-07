شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد يتصدران البوستر الرسمي لفيلم "عاشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج أحمد السبكي البوستر التشويقي الرسمي لفيلم "عاشق"، المقرر طرحه في السينمات المختلفة 11 سبتمبر الجاري، حيث تصدر النجمان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد البوستر، في إطار رومانسي تشويقي.

وتجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد خلال فيلم "عاشق" دور مدمنة خلال الأحداث وتتورط فى العديد من المشاكل، كما يظهر بطل العمل أحمد حاتم فى دور طبيب معالج للإدمان وتتوالى الأحداث بينهما.

فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي لايت.

وتدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.