فن ومشاهير

نجوم الغناء فى حفل زفاف نجل محسن جابر .. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب : مصطفى القصبي

السبت، 07 سبتمبر 2024 04:36 م

حرص عدد من نجوم الغناء والفن على حضور حفل زفاف نجل المنتج محسن جابر الذى أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة واستمر إلى صباح اليوم، وأحيا فقرات الحفل كل من النجم مصطفى قمر وتامر حسنى ورامى صبرى، كما حرص على الحضور أيضًا النجم محمد ثروت وحلمى عبد الباقى ومى فاروق ومحمد العمروسى ومحمد سراج.

كما تواجد في حفل زفاف نجل المنتج محسن جابر عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم مدين ومحمد رحيم ومحمد رفاعى ومحمد يحيي ونادر حمدى.

مصطفى قمر ومحمد رحيم ومحمد صراج
مصطفى قمر ومحمد رحيم ومحمد سراج

 

نجوم المزكيا فى جفل زفاف نجل محسن جابر
نجوم المزيكا فى حفل زفاف نجل محسن جابر

 

نجوم المزيكا فى حفل زفاف نجل محسن جابر
نجوم المزيكا فى حفل زفاف نجل محسن جابر

 

رامى صبرى ومحمد سراج
رامى صبرى ومحمد سراج

 

رامى صبرى ومدين ورحيم فى حفل زفاف نجل محسن دابر
رامى صبرى ومدين ورحيم فى حفل زفاف نجل محسن جابر

محمد ثروت ورحيم ومحمد سراج

محمد ثروت ورحيم ومحمد سراج

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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