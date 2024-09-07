إلهام شاهين تعيد التعاون مع بطلات فيلم يادنيا ياغرامي هالة صدقي وليلى علوي بعد 28 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن تعاقدها على عدد من الأعمال السينمائية المقرر طرحها تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وعن مفاجأة بشأن تعاونها مع بطلات فيلم "يا دنيا يا غرامي" عام 1996 بعد مرور قرابة الـ 28 عام بجزء ثاني يعرض قريبًا وعن حماسها لإعادة التعاون معهن.

وحلت إلهام شاهين ضيفة على برنامج "ضيفي مع" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش ويعرض على قناة "الشرق"، وتطرقت إلهام شاهين خلال حديثها عن عدة موضوعات علاقتها بالصيف والساحل الشرير، ورأيها عن "السوشيال ميديا، وعن تصريحاتها المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية منها التبرع بالأعضاء، ورأيها في منع عرض فيلم "الملحد"، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وتفاصيل تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة قالت: "عندي فيلم هبتدي تصويره قريب اسمه الحب كله تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وفي فيلم تاني بس لسه أستاذ محمد حلمي بيكمل كتابته لكن موضوعه عظيم وفيه التلات نجمات بتوع يا دنيا يا غرامي أنا وليلى علوي وهالة صدقي صديقاتي العزيزات جدًا وعشرة عمري الكبيرة، ومعانا نجوم من الشباب وده يعتبر الجزء الثاني من الفيلم، وهيحكي الفيلم البنات دول بعد ما عدى كل الوقت ده راحوا فين؟، هتشوفوا شيء جديد ومختلف تمامًا، ومتشوقة للفيلم مش قادرة أقول قد ايه".

احتفلت الفنانة إلهام شاهين منذ أيام بحفل زفاف نجل شقيقها مدير التصوير محمود شاهين وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.