فن ومشاهير

29 سبتمبر.. إقامة حفل لأغاني أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت دار الأوبرا المصرية، إقامة حفلًا غنائيًا، لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، يوم 29 سبتمبر 2024، يحمل اسم "كلثوميات"، في معهد الموسيقى العربية، الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يُغني بالحفل مجموعة من نجوم الأوبرا، إذ يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال "أم كلثوم" التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.

وتأتي حفلات "كلثوميات" تخليدًا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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