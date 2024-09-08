شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تحيى حفلاً غنائيًا في لبنان 16 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة السورية فايا يونان حفلاً غنائيًا في مدينة بيروت بلبنان، الإثنين 16 سبتمبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وتغنى فايا يونان مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "بيناتنا في بحر"، "فى الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

وطلت الفنانة السورية فايا يونان على جمهورها المغربي بعد غياب خمس سنوات، عبر حفل غنائي على مسرح الهواء الطلق في مدينة أغادير.

وقالت فايا يونان لـ ”الخليج 365” إنها تعشق الغناء في بلاد المغرب نظرًا لكون الجمهور المغربي ذواق للموسيقى ويقدر الفن الحقيقي ويتفاعل بكل حماس في كل حفلة، مضيفة أنها لم تنس تلك الليلة التي عاشتها في مهرجان تيميتار منذ خمس سنوات، بكل الحب الذي تلقته من المغاربة".

كما وصفت فايا مهرجان تيميتار بالتاريخي، نظرًا لكونه أقدم الكرنفالات الموسيقية في أغادير، وله جمهوره الذي يستقطبه سنويًا من كل المدن المغربية لحضور حفلاته والانغماس في روح الموسيقى الأمازيغية الأصيلة، موضحًا أنها تحضر عدة مفاجآت غنائية للجمهور المغربي مع العرض الحي الأول لهم لألبومها الأخير "أصواتنا"، متعدد اللهجات العربية في أغانيه".