شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحيى حفلاً غنائيًا فى الإسكندرية 17 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب رامى جمال، حفلاً غنائيًا في الإسكندرية، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن في موسم الصيف.

وأحيًا مؤخرًا النجم رامي جمال واحدة من أقوى حفلاته بمسرح يو أرينا على هامش مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "قول حبيبي إنك معايا" و"قدامي" و"أنا جتلك" و"اللي مشيوا" و"فترة مش سهلة" و"بيكلموني".

وتفاعل جمهور رامي جمال مع أغانيه الذي قدمها خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ومنها "يستاهل بوستين" و"قدامي" و"سقف"، وقدم النجم رامي جمال خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة موهبة جديدة من كورال فرقته يدعى علي، وقدم أغنية "لحظة بعادك".

ووجه النجم رامي جمال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم حفله بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "بتشرف بالغناء في مهرجان كبير بحجم العلمين الجديدة"، وأضاف: "مصر أم الدنيا وأي فنان يحب يشتهر بييجي مصر".

وقال رامي جمال خلال لقاء بكاميرا قناة سي بي سي، إن وجوده وسط أسماء كبيرة شاركت في حفلات مهرجان العلمين شيء مشرف له، متمنيا المشاركة في اسعاد الجمهور بالعلمين، متابع: "حضرت السنة اللي فاتت حفل أنغام في مهرجان العلمين وبلدنا مختلفة".

واستكمل: "بنغني في كل حته في الدنيا ولكن شعورك وأنت بتغني وسط أهلك وناسك مختلف تماما عن الوجود في أي مكان تاني وقبل الصعود لأي حفلة بيبقى في قلق وتوتر قبل أي حفلة ودائما في رهان على قبولك على المسرح مع الجمهور، ولازم التركيز في أول 10 دقائق على تقديم ما يسعد الجمهور".