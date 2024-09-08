شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء زوج إيمان العاصي خلال أحداث مسلسل برغم القانون والعرض 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل برغم القانون أولى البطولات المطلقة للفنانة إيمان العاصي في الدراما يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري على شاشة قناة on، وخلال الأحداث تتعرض إيمان والتي تجسد شخصية "محامية"، لاختفاء زوجها بعد زواج دام 10 سنوات، لتمر بالعديد من الأحداث التشويقية خاصة أن لديها منه طفلين.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التى جسدتها فى المسلسل وسجلت اسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.



مسلسل برغم القانون