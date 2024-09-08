شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه بالسينمات.. أفلام جمعت أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد آخرها "عاشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد دور عرض السينمات في مصر لاستقبال فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، يوم 11 سبتمبر الجارى، والذى ينافس في نهاية الموسم الصيفي.

وفيلم "عائق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائي من قبل في فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وشهد تعاون آخر بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من خلال فيلم "قمر 14" والتي تقع أحداثه حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل.

فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.