شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس جدة خالد شباط فى مسلسل "إنترفيو" والعرض على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة إسعاد يونس في مسلسل "إنترفيو"، المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية بداية من يوم 11 سبتمبر الجاري، إذ تجسد دور ماجي جدة رامي الذي يقوم بدوره خالد شباط، وتحاول تأييده ودعمه في مواقفه المختلفة.

وتجسد رنا رئيس خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ليس لهم علاقة ببعضهم البعض، وذلك حسب تصريحاتها لـ ”الخليج 365”، حيث قالت إنها تعتبر هذه التجربة من أصعب التجارب التي مرت بها، مشيرة: "أنا بعمل خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ما لهومش علاقة ببعض وما بيتقابلوش فى أى حاجة، وهو تجربة مختلفة ليا، يارب يعجب الناس"، كما أعربت عن حبها لشغل المنصات الإلكترونية، قائلة: "أنا بحب شغل المنصات جدًا لأنه قريب من السينما".

ويشارك فى بطولة المسلسل بجوار رنا رئيس، كل من: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف أبرزهم إسعاد يونس، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن إسعاد يونس تنتظر عرض مسلسلها الدرامي الجديد "تيتا زوزو"، المقرر انطلاقه علة قناة dmc يوم 21 سبتمبر الجاري، ويشاركها في بطولته كل من: إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.