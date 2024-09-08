بالصور- نجا سعادة يُطلق مجموعته الجديدة لخريف وشتاء ٢٠٢٥

أطلق المُصمّم نجا سعادة مجموعته الجديدة لأزياء الكوتور لخريف وشتاء ٢٠٢٥ بعنوان ” Whispering Voices” والتي يُجسّد من خلالها أهميّة الأصوات وإلهامها وإنعاكسها عليه والعلاقات الإنسانيّة المؤثّرة على رؤيته الفنيّة.

وعن مجموعة ” Whispering Voices” قال نجا سعادة :”ترجمت من خلال كلّ تصميم الأصوات والأصداء التي أثّرت في حياتي . كلّ فستان يعكس همسات صوتي الداخليّ وأصوات الطبيعة المُحيطة بي وكذلك كلّ الأشخاص الذين يُشكّلون جزءاً كبيراً ومُهماً في رحلتي”.

وأضاف نجا :”لا شكّ أنّ هذا المزيج المُتنوّع من الأصوات والأصداء الداخليّة والشخصيّة حوّل كلّ قطعة في مجموعة ” Whispering Voices” إلى قصّة بخاصّة أنّني أردت أن أخلق رابطاً عاطفياً مع المرأة التي ترتدي من أزيائي يتخطّى حدود التصاميم والقماش”.

هذا، وتُعتبر مجموعة ” Whispering Voices” ، التي تتألّف من ثلاثين تصميماً من ضمنهم فستان زفاف، سمفونيّة من الحرفيّة الراقية والعواطف الغنيّة، إذ أنّ نجا سعادة نفّذ كلّ تصميم بدقّة ليروي قصّة فريدة ويعكس مصدر وحيه من جوهر الأصوات التي طبعت حياته.

شملت ” Whispering Voices” لنجا سعادة باقة مُنوّعة من الألوان الأساسيّة في مجموعاته مثل الأحمر والأسود والأبيض والذهبيّ والفضيّ التي ترمز إلى الشغف وطاقة الأصوات البشريّة، أضف إلى ألوان الأزرق والنيود والتيفاني الكلاسيكيّ والزهريّ والبيج الورديّ والخوخي الناعم التي تُمثّل هدوء وسكينة الطبيعة.

وقد إستخدم نجا سعادة في هذه المجموعة الأقمشة الفاخرة مثل التافتا والدانتيل والرازمير واللوريكس والكريب دو شين والكريب المغربي والساتان التي تتناسب مع الدانتيل الناعم والتول المُطرّز والمصنوع يدويّاً. كما أضاف نجا تطريزات ذهبيّة مُميّزة بالأسلاك المعدنيّة والتي تُشكّل تجربة ملموسة تعكس الدرجات المُتعدّدة للصوت. أضف إلى التطريزات التي إعتمدها بشكل الزهور والأوراق على التصاميم والتي ترمز إلى تنوّع الأصوات في الطبيعة. أمّا فستان الزفاف من حرير الميكادو في هذه المجموعة، فقد جمع بين البساطة والفخامة، بحيث إستخدم نجا سعادة تقنيّة دقيقة في التطريز لإبراز الزهور بشكل طبيعيّ وحقيقيّ.

تتنوّع القصّات في ” Whispering Voices” تماماً مثل تنوّع الأصوات التي إستوحى منها نجا سعادة هذه المجموعة، إذ تمثّلت بالأحجام والخطوط المُنسّقة بوضوح التي تنقل قوّة الأصوات المؤثرة في حياتنا وكذلك الـ”كاب” الحاضر بقوّة في المجموعة والذي يُخبّئ في طيّاته أسرار الناس وهمساتهم.

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إنّ تصاميم نجا سعادة لا تقتصر فقط على الأزياء والموضة والجمال بل تتجاوز ذلك لتخلق رابطاً عاطفياً عميقاً يُحاكي كل إمرأة ترتديها. هذا، يُواصل نجا سعادة من خلال مجموعة ” Whispering Voices” توسيع آفاق الموضة وتنفيذ قطع فنيّة راقية تتّسم بالحرفيّة العالية.