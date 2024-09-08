نيكول كيدمان تتلقّى خبرًا مأساويًا في البندقية.ما الذي منعها من استلام جائزتها؟

كانت الأمور تسير بشكل رائع بالنسبة للممثلة نيكول كيدمان في مهرجان البندقية السينمائي، لكن المأساة أصابتها قبل حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم “BabyGirl” الذي وصلت للترويج له في الحدث.

وكان من المتوقّع أن تصعد نيكول على المسرح وتتسلّم الجائزة لكن لم تكن حاضرة عندما حدث ذلك، إذ تلّقت الحائزة على جائزة الأوسكار نبأ المأساة التي أصابت عائلتها يوم السبت، فقد توفيت والدتها “جانيل آن كيدمان” عن عمر يناهز ٨٣ عامًا لأسباب طبيعيّة.

وأصدرت كيدمان بيانًا أكّدت فيه الأخبار الرهيبة واضطرت إلى مغادرة إيطاليا على الفور لتكون الى جانب عائلتها.

لطالما تحدّثت نيكول كيدمان عن والدتها التي كانت ممرّضة ودعمت مسيرتها المهنية كممثلة في هوليوود دائمًا.

كيدمان في طريقها بالفعل إلى بلدها حدادًا على وفاة والدتها وكتبت البيان التالي: “وصلت اليوم إلى البندقية لأعلم بعد ذلك بوقت قصير أن والدتي الجميلة والشجاعة، جانيل آن كيدمان، قد توفيت للتو. أنا في حالة صدمة ويجب أن أذهب إلى عائلتي”.

وتسلّمت مخرجة الفيلم هالينا ريجين الجائزة نيابة عن نيكول كيدمان.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

لم تكن والدة كيدمان مجرد معلّمة تمريض ولكنها كانت أيضًا عضوًا في اللوبي الانتخابي النسائي، وهي مجموعة نسوية أسترالية. توفي والد كيدمان، أنتوني، في عام ٢٠١٤ ولنيكول شقيقة تدعى أنطونيا، وهي صحافية.