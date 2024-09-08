الكويت تشارك في مهرجان المسرح الخليجي بـ "غُصّة عبور"

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك دولة الكويت في مهرجان المسرح الخليجي، الذي يعقد دورته الـ 14 بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمسرحية غصّة عبور، من تأليف تغريد الداوود وإخراج محمد الأنصاري، وتقدّمها فرقة المسرح الكويتي.



وعلى هامش دورة المهرجان، يقام معرض يتناول مسيرة الحركة المسرحية في دولة الكويت، كما سيتم تكريم الفنان الكويتي ⁠محمد جابر، الشهير بـ "العيدروسي".

مهرجان المسرح الخليجي



ويهدف المهرجان الأبرز إلى إثراء الحراك المسرحي الخليجي، وتعزيز الروابط الفنية والثقافية بين المسرحيين الخليجيين، وصناعة منصة للتبادل الثقافي والفني لدعم فناني المسرح الخليجي وتمكينهم.

كما يعمل على تعزيز حضور المسرح محليا، وإثراء مجال المسرح السعودي بشكل خاص، والخليجي بشكل عام.

ويضم المهرجان فعاليات وأنشطة متنوعة تشمل عروضا مسرحية، وفعاليات فنية وثقافية، وندواتٍ وورش عمل إثرائية.