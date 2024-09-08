الموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام الأمريكية بالأوبرا.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة الى القاء الضوء على أبرز اعمال الموسيقى العالمية، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا متميزًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف، تحت عنوان "موسيقى أفلام هوليوود".



وشهد المسرح الكبير، ليلة استثنائية عزفت خلالها الأوركسترا مقطوعات خالدة من أشهر الأفلام العالمية، التي سكنت وجدان الجمهور عبر عقود طويلة، تضمن الفاصل الاول موسيقى فيلم "العودة إلى المستقبل" وتلتها مقطوعات من "فورست جامب" بروحها المليئة بالتأمل لـ آلان سيلفستري، مارش الغزاة من انديانا جونز لـ جون ويليامز ، الأب الروحي لـ نينو روتا، مهمة مستحيلة لـ لالو شيفرين، ميدلي من سلسلة أفلام جيمس بوند لـ مونتى نورمان، ومع بداية الفاصل الثانى عزفت الأوركسترا مقطوعات لاتنسى من أفلام لورانس العرب لـ موريس جار.

إلي جانب الإيقاعات الملحمية لفيلم حديقة الديناصورات ،حرب الكواكب، سوبر مان واجواء السحر والغمموض التي رافقت هارى بوتر لـ جون ويليامز ، والنمر الوردى لـ هنرى مان سيتي، ومع كل مقطوعة، كان الجمهور يسترجع مشاهد سينمائية كاملة، وكأنما تجسد أمامه أبطال تلك الأفلام من جديد، وقد أبدع المايسترو أحمد عاطف في قيادة الأوركسترا، ليقدم توليفة موسيقية فريدة تناولت محطات بارزة من الموسيقى التصويرية فى تاريخ السينما العالمية.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

أوركسترا القاهرة السيمفوني، تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم.

وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.