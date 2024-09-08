علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد تعود للأضواء بسبب فيلم

أعادت منصة "شاهد" خلال الساعات الماضية النجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد إلى الأضواء مرة أخرى بعد تصدرهما قوائم الأعلى مشاهدة خلال الأسبوع الحالي، بالتزامن مع حصول المنصة على حقوق عرض آخر عمل فني جمعهما قبل الانفصال وهو فيلم الكوميديا الرومانسي "مستر إكس".

وجاء تصدر فهمي والزاهد مثيراً للجدل بين الجمهور ليعيدهما إلى الأضواء مرة أخرى بعد خبر انفصالهما الذي هز الوسط الفني بسبب حدوثه بشكل مفاجئ.

كان أحمد فهمي قد أعرب في وقت سابق، عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه "مستر إكس"، الذي تم حقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر بالوطن العربي، قائلا: "أنا كنت متوقع نجاح فيلم مستر إكس وكنت متفائل خير، لأننا تعبنا على الفيلم بشكل كبير، وبعد ذلك لن أدخل في مشروع غير وأنا عامل اللي عليا للآخر".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، قصة أماني التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

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