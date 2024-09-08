أنغام تتصدر "تايمز سكوير" ببوستر "تيجي نسيب"

القاهرة - الخليج 365
شهد ميدان "تايمز سكوير" أشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية وضع بوستر ضخم للفنانة أنغام بألبومها "تيجي نسيب" فى مشهد أثار الحنين في قلوب محبيها من أبناء الجالية المصرية والعربية.
كانت الصفحة الرسمية لأنغام عبر "إنستغرام" قد نشرت صور البوسترات في الميدان العريق وعلقت عليها بقولها: صوت مصر فى نيويورك believearabia... بوستر ألبوم "تيجي نسيب يضيء أشهر ميدان في العالم Times square".
مضيفة: "هذا الحدث هو تتويج للنجاح الضخم الذي حققه الألبوم في العالم، فخورين بنجاح تعاون شركتي believe artist services وصوت مصر.. والآتي أجمل".
يأتى ذلك تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققه ألبوم "تيجي نسيب" لأنغام على مستوى الوطن العربي ومتابعيها بمختلف دول العالم والذي يتربع وبقوة علي عرش ألبومات صيف 2024.
وكانت أنغام قد أطلقت مؤخرًا 12 كليبًا من ألبوم "تيجي نسيب"، تم تصويرها بطريقة الـ"فيجيوليزر"، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم منفردًا للقصة الدرامية للكليب.
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