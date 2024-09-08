"هو ميعرفش سقفي".. فريدة سيف النصر توجه رسالة لمخرج العتاولة بعد استبعادها من الجزء الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة:

ردت الفنانة فريدة سيف النصر، على انتهاء دورها في مسلسل "العتاولة"، وعدم مشاركتها في الجزء الثاني.

وقالت فريدة خلال لقائها ببرنامج "et بالعربي: "دي وجهة نظر المخرج وهو قال في لقاء أن هي مكلمتنيش، أكلمه أقوله إيه أنا بحبه جدًا هو ابني وحبيبي".

وتابعت: "وقال إن هو شاف أن خلاص جبت سقف الدور يعني ما فيش حاجة بعد كده، لأ هو ميعرفش سقفي معلش".

وشارك ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

على جانب آخر انضمت الفنانة فيفي عبده، لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بدلًا من الفنانة فريدة سيف النصر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان القادم.

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