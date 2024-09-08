"أشباح وظلام وحيوانات" محمد أنور يطرح البرومو الرسمي لمسلسل "ديبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان محمد أنور البرومو الرسمي لمسلسله "ديبو" المقرر عرضه 13 سبتمبر الجاري، عبر منصة "يانجو بلاي".

ونشر أنور، البرومو عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"ت وظهر خلاله، يعمل موظف في فندق، وتظهر أمامه حيوانات وتراوده الأشباح".

مسلسل "ديبو" مكون من 12 حلقة، وهو من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

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