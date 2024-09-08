بالصور- برومنسية كبيرة، هكذا اعلنت ملكة جمال الكون خطوبتها… تعرّفوا على حبيبها

اعلنت شينيس بالاسيوس، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون ٢٠٢٣، خطوبتها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، إذ نشرت أكثر من صورة رومنسيّة جمعتها بالشاب كارلوس غوميز.

الى جانب الصور قالت بالاسيوس: “وجاء الحب إلينا. العلاقة = فريق”.

وكانت شينيس بالاسيوس (٢٤ عامًا)، قد توّجت بلقب ملكة جمال الكون ٢٠٢٣، في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في سان سلفادور بالسلفادور، مرتدية فستاناً مزخرفاً تكريماً لبلدها، يضم ألوان علم نيكاراغوا.

وتُعد “بالاسيوس” أوّل فتاة من نيكاراغوا تحمل لقب ملكة جمال الكون.

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على صعيد آخر، كشفت منظمة “ملكة جمال الكون” أن ١٣٠ دولة وإقليماً سيرسلون مندوبين إلى النسخة ٧٣ من المسابقة الدولية التي ستقام في المكسيك هذه المرّة. ستشهد التصفيات الأولى تأهل ٣٠ فتاة إلى الجولة التالية من المسابقة، التي تتضمّن فقرة ملابس السباحة. ومن بينهن، ستنتقل ١٢ متسابقة إلى عرض فساتين السهرة على أن تشهد الجولة الأخيرة تأهل أفضل ٥ متسابقات في جولة الأسئلة.