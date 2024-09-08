قصور الثقافة في أسبوع .. مطروح تستقبل أطفال المحافظات الحدودية وأنشطة مكثفة ببشاير الخير

ياسر رشاد - القاهرة - قصور الثقافة في أسبوع .. ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 14 سبتمبر.

محافظة مطروح تستقبل أطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"

تستقبل محافظة مطروح، الخميس المقبل، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" ويستمر حتى 21 سبتمبر، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

يستضيف الملتقى عددا من أطفال المحافظات الحدودية: أسوان، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، بالإضافة إلى المحافظة المضيفة، وحي "الأسمرات" بالقاهرة.

ويضم الملتقى مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، بجانب فقرات اكتشاف المواهب، والزيارات الميدانية لعدد من المزارات والمعالم السياحية بمطروح.

أنشطة مكثفة ببشاير الخير بالإسكندرية

يشهد الثلاثاء المقبل أنشطة مكثفة لقصور الثقافة بمنطقة "بشاير الخير" بمحافظة الإسكندرية، تستمر حتى 13 سبتمبر، تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الجديد الآمن بديل العشوائيات.

وأعدت الهيئة برنامجا حافلا تتنوع فعالياته ما بين الورش الفنية والحرفية، اللقاءات التثقيفية وورش الحكي، بجانب فعاليات المكتبة المتنقلة وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

تواصل فعاليات ملتقى مراسم رشيد الأول للرسم والتصوير

وفي محافظة البحيرة تتواصل فعاليات ملتقى "مراسم رشيد الأول للرسم والتصوير"، والمستمر حتى 17 سبتمبر الحالي، بمشاركة 16 فنانا تشكيليا بهدف تطوير الحراك الفني في مصر، من خلال تفعيل أماكن جديدة للمراسم بالمحافظة التي تزخر بالكثير من الكنوز التاريخية والطبيعية، والثقافية.

استمرار تدريب الموهوبين في برنامج "مصر جميلة"

كما تستمر هيئة قصور الثقافة في دعم وتعزيز قدرات الموهوبين بالمجان من خلال برنامج "مصر جميلة" المعد خصيصا لاكتشاف المواهب، في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الكتابة الإبداعية والأداء الحركي.

وتقام الورش اليوم الأحد بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وذلك حتى 11 سبتمبر، لتنتقل فيما بعد إلى قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية حتى منتصف الشهر الحالي.

ختام برنامج "أهالينا الصيفي" في المنيا

وتشهد محافظة المنيا ختام فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي" الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة في أغسطس الماضي، ويضم هذا الأسبوع عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بجانب الأمسيات الشعرية، فقرات اكتشاف المواهب، وورش الأشغال اليدوية ومعرض كتاب لأحدث إصدارات الهيئة، وذلك بقرية "قلوصنا" يومي 8 و9 سبتمبر، وبقرية "بني عبيد" بأبي قرقاص يومي 11 و 12 سبتمبر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات الأدبية والتثقيفية بحضور لفيف من من الأدباء والمفكرين، بجانب استمرار الأنشطة المقدمة بمناسبة العام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.