الحجار يستضيف محمد محيى ووائل الفشني في 100 سنة غنا بالأوبرا.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم، عروض المشروع الفني ١٠٠ سنة غنا، الذى يقام بالتعاون مع الفنان القدير علي الحجار، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار الجهود الهادفة إلى الحفاظ على التراث الموسيقى والغنائي.

وتقام الليلة الثالثة فى الثامنة والنصف مساء الجمعة ١٣ سبتمبر على المسرح الكبير وتستضيف النجمان محمد محيي ووائل الفشني، وتم تخصيصها لتكريم مشوار الموسيقار بليغ حمدي، وذلك من خلال أوبريت غنائى إستعراضى تمثيلى بعنوان "أمل مصر" من إخراج عصام السيد، اعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم بمصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج وتصميم الاستعراضات شيرين حجازى، جرافيك حسام احمد ،ديكور محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان.

ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار بليغ حمدي من خلال ٢٠ لحنا من أعماله الغنائية الشهيرة

ومنها : "حب إيه، علي حسب وداد قلبي، يا اسمراني اللون، لما انت ناوي علي السفر، علي رمش عيونها، يا نخلتين في العلالي، علي قد ما حبينا، اللي بنى مصر، طاير يا هوا، مولاي إنى ببابك ، وعمل جديد يقدم لأول مرة .

ويشارك فى اداء الأعمال نجوم الأوبرا " إيناس عز الدين ، حنان عصام ، أحمد عبد العزيز بالإضافة إلي صوليست القانون أمنية صبري ".

يذكر أن المشروع الفنى ١٠٠ سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين، خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض.

ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية، التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.