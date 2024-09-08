فن ومشاهير

أحمد سعد يتألق بحفل جماهيري ضخم في العراق

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجم أحمد سعد، حفلًا غنائيًا في العراق ورفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها ب "لوك" جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضور جماهيري كبير.
وقدم أحمد سعد، خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها: "عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي، اليوم الحلو، وسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت على المسرح.

وأعرب النجم أحمد سعد، عن سعادته بالحفل الذي أحياه في العراق، وقال: "مبسوط بأول مرة جمهور أربيل بالعراق وتشرفت بلقاء الجمهور العراقي الذى أحبه كثيرا وهو جمهور عزيز على قلبي.

آخر أعمال أحمد سعد

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 والأغنية كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وتخطت حاجر مليون مشاهدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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