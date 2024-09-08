بعد أزمتها مع روتانا.. هيفاء وهبي تدعم شيرين عبد الوهاب وتروج لـ عسل حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لأغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة التي تحمل عنوان "عسل حياتي، وذلك بعدما قامت شركة روتانا بحذف أغانيها بصورة مفاجئة من منصة "تيك توك".

ونشرت هيفاء، بوستر الأغنية عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي واجهت أزمة خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب حذف شركة روتانا أغانيها من منصة "تيك توك"، وكشفت عن التفاصيل على حسابها بموقع "X" وعلقت: "لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة تيك توك بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة، ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني".

وأضافت: "ولكن الشركة وقفت لي ومسحت أيضًا أغاني ألبوم بابا فين!!، أحب أن أوضح أن أغاني ألبوم بابا فين تعود ملكيته لي أنا شخصيًا، ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أي منصة تحت طائلة المسائلة القانونية، وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل الغير قانوني، للعلم شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيعه ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الان، اقتضى التوضيح ردًا على التساؤلات الكثيرة وشكرًا".

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