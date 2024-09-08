أفضل مطربة شابة.. 25 صورة ومعلومات عن هنا يسري بعد فوزها بالجائزة في حفل "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة هنا إبراهيم يسري، بفوزها بجائزة "أفضل مطربة شابة" بحفل توزيع جوائز "دير جيست" السنوي الذي أقيم الجمعة، وسط تساؤلات عن هنا ومشوارها الفني.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة هنا إبراهيم يسري:

ـ حصلت على جائزة أفضل مطربة شابة" بحفل توزيع جوائز "دير جيست".

ـ طرحت هنا، مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية وجاءت بعنوان "عدى".

ـ تعتبر أشهر أعمالها الغنائية أغنية "بنت أبويا" التي قدمتها في الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي"، وحققت خلالها نجاحًا كبيرًا.

ـ هنا يسري من مواليد 10 مارس 1993.

ـ والدها هو الفنان الكبير الراحل إبراهيم يسري، ورحل عن عالمنا في 20 أبريل 2015.

- درست "هنا" التسويق واتجهت للغناء التزاما بنصيحة والدها الذي طلب منها أن تختار مجال دراسة بعيدا عن الفن، ثم تعود للفن لاحقا، لأن المستقبل لا يكون مضمونا على الدوام في المجال الفني، حسبما قالت بأحد البرامج التليفزيونية.

- شقيقها ممثل وهو الفنان محمد يسري.

ـ من الأعمال الفنية التي شاركت فيها هنا يسري مسلسلات "ريفو"، و"الثمانية" و"العيلة دي".