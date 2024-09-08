"توفيق الدقن يرقص بالملابس الداخلية سكران ".. حقيقة المنشور المتداول يكشفها نجل شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص رشدي الدقن، نجل شقيق الفنان الراحل توفيق الدقن، على توضيح حقيقة ما يثار بشأن إدمان الفنان الراحل تناول الخمور، بعد تداول منشورا يروج أن الفنان الكبير كان "يسكر ويرقص بالملابس الداخلية".

الكاتب الصحفي رشدي الدقن، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة للفنان الراحل، وهو يرقص بالشورت، وعلق:" من أشهر الأكاذيب التي انتشرت عن توفيق الدقن .. هي أنه (يسكر .. ويرقص بالملابس الداخلية )، هذه الكذبة منتشرة جدا على السوشيال ميديا، ومرفق بها صورة قديمة يرتدى فيها (شورت رياضي) .. كذبة محبوكة جدا عن سهرة فى ملهى (الأريزونا ) بشارع الهرم وتم تحديده بالإسم للمزيد من التضليل، وبعد الشرب والفرفشة خلع توفيق الدقن البنطلون ووقف يرقص بالملابس الداخلية .. والصورة تؤكد الرواية الكاذبة الشريرة" .

وتابع ،:" كالنار فى الهشيم صارت الصورة تطارد سمعة الرجل بعد سنوات طويلة من رحيله، الرجل الذى كانت آخر كلماته لأسرته قبل الرحيل (أنا هموت .. و ما سبتش لكم حاجة تخجلوا منها)".

وعن الصورة، كتب رشدي،:"، أما حقيقة الصورة فهى من مسرحية (عفاريت مصر)، وهى من أجمل المسرحيات التى قدمها العبقرى توفيق الدقن للمسرح القومي، وكان يجسد فيها شخصية أستاذ قانون يتم اعتقاله فيخرج من المعتقل ويفتتح معهدًا للرقص، وفى أحد المشاهد يدرب الراقصات مرتديًا ملابس رياضية، هذه الصورة نشرتها إحدى المواقع بحثا عن الترند والترافيك وباتت علامة مسجلة على السوشيال ميديا رغم نفيها وتوضيح الأمر عدة مرات من ابنه المستشار (ماضى الدقن) ".

الفنان الراحل توفيق الدقن، قدم ما يزيد عن 400 عمل فني، في السينما والمسرح و التلفزيون، ونال وسام الفنانون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومنحه الرئيس الراحل أنور لسادات، وسام الجدارة، في أول عيد للفن، ورحل عن عالمنا في 26 نوفمبر 1988.