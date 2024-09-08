بالصور| ليلى علوي تستأنف تصوير فيلمها الجديد "المستريحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استأنف فريق عمل فيلم "المستريحة" تصوير مشاهده مرة أخرى بعد فترة توقف، وذلك في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم، على رأسهم الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا في دور العرض السينمائي.

من جهتها، أكدت الفنانة ليلى علوي في بيان صحفي أن الفيلم يختلف عن الأعمال السابقة التي جمعتها بالفنان بيومي فؤاد، سواء من حيث الأحداث أو الشخصية التي تجسدها، وهو ما سيلاحظه الجمهور بعد عرض الفيلم.

فيلم "المستريحة" من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.