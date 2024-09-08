الموت يفجع السيناريست أيمن بهجت قمر في بنات عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، منذ قليل عن وفاة ابنتي عمه عائشة وفاطمة، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

وكتب أيمن: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله في وفاة بنات عمي فاطمة وعائشة عبد الغني قمر، سبحان من له الدوام، الفاتحة".

يذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر، تعاون في كتابة فيلم"ري ستارت" وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان تامر حسني، الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، إخراج سارة وفيق والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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