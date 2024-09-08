أول تعليق من إسعاد يونس بعد تكريمها بحفل "دير جيست" ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إسعاد يونس، صورًا من تكريمها بحفل توزيع جوائز "دير جيست" السنوي بدورته الـ 21 الذي أقيم الجمعة.

ونشرت إسعاد الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمدلله"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات عدد من نجوم الفن: فـ جاء تعليق سوسن بدر: "إنتي أحلى جايزة"، وعلقت: "آية سماحة: "أجمل ست في الدنيا، ربنا يفرحك دايما ويخليكي لينا"، وكتب أحمد زاهر: "مبروك يا صاحبة السعادة بحبك يا أس"، وعلقت شيماء سيف مبروك يا حبيبتي"، وجاء تعليق نادية الجندي: "مبروك يا حبيبة قلبي"، وكتب خالد النبوي: "تستحقيها يا صديقتي العزيزة".

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تستعد لطرح مسلسلها الجديد "تيتا زوزو"، والمقرر عرضه 21 سبتمبر الجارى على قناة DMC.

ويشارك في بطولة المسلسل: إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

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