"فجر كل يوم" للمخرج أمير يوسف يشارك في مهرجان لندن السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان لندن السينمائي الدولي التابع لمعهد السينما البريطاني عن اختيار الفيلم القصير "فجر كل يوم" للمخرج أمير يوسف للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان (من 9 إلى 20 أكتوبر) ضمن قسم الأفلام القصيرة (Wondering, Wandering)، على أن يُعرض الفيلم في 18 أكتوبر المقبل.

فجر كل يوم فيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج أمير يوسف، وإنتاج شركة CATS Films، وتدور أحداثه في فترة الخمسينات، حين يصطدم نبيل البالغ من العمر 8 سنوات بمعايير اجتماعية جديدة لا يستطيع فهم تأثيرها على صديقته المقربة.

ويعلق المخرج أمير يوسف في بيان صحفي "سعيد جداً لجميع أفراد العمل الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا لصناعة الفيلم بأفضل شكل ممكن، وسعيد بتمثيل الفيلم لمصر في مهرجان لندن السينمائي والتواصل مع جمهوره الدولي".

ويشارك في بطولة الفيلم الطفلان كليوباترا وسليم مصطفى، بالإضافة إلى مروة الصاوي وشذى محرم. الفيلم من إنتاج نورا الخطيب مؤسسة شركة كاتس فيلمز ويضم فريق العمل مدير التصوير إيفان وايدنكيلر، ومهندس الديكور عاصم علي، ومصممة الملابس نشوى معتوق، ومهندس صوت معتز القماري، ومصحح ألوان لوجان هايلين، والمؤلف الموسيقي سالم خطار، والمنتجة المساعدة حبيبة خضر.

"فجر كل يوم" شارك حتى الآن في 6 مهرجانات حول العالم، وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان جالوي في أيرلندا وحاليًا يشارك في مهرجان لندن السينمائي. بالإضافة إلى ذلك شاركت أفلام أمير السابقة في العديد من المهرجانات الدولية وفازت بالجوائز، من بينها مهرجان سلام دانس السينمائي ومهرجان رود آيلاند السينمائي الدولي.