أكرم السعدني يكشف تفاصيل لقاء جمعه أمس بالزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف السيناريست أكرم السعدني، عن تفاصيل وذكريات عاشها مع عمه النجم صلاح السعدني ونجوم الزمن الجميل، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب أكرم: "الثلاثي اللي كنا فاكرين إنهم إخوات السعدني الصغيرين اللي كانوا أقرب الناس لينا طوال سنين العمر، عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح، الثلاثي اللي كان سبب البهجة في حياتنا، واللي ساب بصمات لا يمكن الزمن يمحيها في عقلنا وقلبنا".

وتابع: "أمس أمضيت ساعات مرت كما الحلم مع العدّول الجميل وشقيقه الأصغر صديق سنوات العمر عصام، تذكرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة، وأحياء عشنا مع أهلها، بل أمضينا وسطهم أجمل سنوات العمر، العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم، ونوادر السعدني والعدّول وسعيد وصلاح، ولقاءات العمالقة الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي".

وأضاف: "كيف كان الثلاثي الشاب يتلقي لا أقول دروسًا في المعرفة، بل يحصلون على أرفع الشهادات وهم ينصتون من بعيد إلى مجموعة من عباقرة كل الأزمنة، الخميسي والشناوي ونعمان عاشور ويوسف إدريس وأنيس منصور في مكانهم المفضل بفندق سميراميس القديم، اللهم ارحم من سبقونا واحفظ العدّول الجميل الذي أسعدنا طوال العمر".

يذكر أن الفنان صلاح السعدني رحل عن عالمنا أبريل الماضي عن عمر 81 عاما.