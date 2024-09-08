دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز معاً للمرة الأولى

تستعد الفنانة دينا الشربيني خلال الأيام القادمة للعودة إلى بلاتوهات السينما لتصوير أحدث أعمالها السينمائية، بعنوان "الهنا اللي أنا فيه"، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية.ودينا سوف تشارك للمرة الأولى في مشوارها الفني، النجم كريم محمود عبد العزيز الذي تعاقد بالفعل على الفيلم، وذلك بعد النجاحات التي حققها كل منهما منفرداً في الأعمال الكوميدية التي قدماها الفترة الماضية.

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

من ناحية أخرى، عرض لدينا الشربيني مؤخرًا فيلم "شقو" في السينمات، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، ووليد فواز، مع ظهور خاص ليسرا، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

كما قدمت دينا مسلسل "كامل العدد +1" في رمضان الماضي 2024، والعمل من بطولة شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دينا الشربيني بطلة أمام يوسف الشريف للمرّة الثانية

دينا الشربيني تشارك في تجهيز المساعدات لأهل غزة