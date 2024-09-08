فنانة شهيرة تنقذ أحمد العوضي من ورطة أسماء أبو اليزيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت الفنانة أسماء أبو اليزيد في ورطة كبيرة للفنان أحمد العوضي مؤخرًا بعدما اعتذرت عن تقديم شخصية شقيقته في مسلسل “فهد البطل”، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، رغم حضورها جلسات التحضير للعمل.

وأفاد مصدر من داخل العمل أن الشركة المنتجة تعاقدت بالفعل مع الفنانة نسرين أمين لتحل بديلة لأسماء أبو اليزيد لتقوم بدور شقيقة العوضي في العمل، لتنقذ بذلك صناع المسلسل من أزمة تأجيل التصوير وضياع الوقت قبل حلول شهر رمضان.

يُذكر أن آخر أعمال نسرين أمين كانت مشاركتها للنجم مصطفى شعبان في مسلسل “بابا المجال” الذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحاً كبيراً وتلقت نسرين إشادات كبيرة عن دورها في المسلسل.

ومن ناحية أخرى، تنتظر أسماء أبو اليزيد عرض فيلم “عاشق”، بطولة أحمد حاتم، سوسن بدر، محسن محيي الدين، وسامي مغاوري، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم قاسم وبيومي فؤاد، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.