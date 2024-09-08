“الدين مفهوش لعب”.. إلهام شاهين تتعرض لهجوم عنيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقديمها حلقة من برنامجها “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر، وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة إلى الفنانات اللاتي أثرن الجدل خلال الأيام الماضية بحديثهن في أمور الدين، حيث طالبتهن بالتوقف عن الخوض في مسائل دينية خلال اللقاءات التي يتم إجراؤها معهن، وعدم الإدلاء بآراء دينية عن الصلاة والحجاب والمساكنة، وهي المواضيع التي عادت لإثارة الجدل في الأيام الماضية.

وقالت ياسمين في البرنامج: “ممكن طلب؟ ممكن اللي بتمثل تمثل بس، واللي بتغني تغني بس، واللي بترقص ترقص بس، ممكن ما تقولوش رأيكم في الدين وتحتفظي برأيك لنفسك”.

وأضافت: “إخواتي وأخواتي في الله المساكنة حرام، والصلاة فريضة، والحجاب فرض، ورأيك في الصلاة احتفظي به لنفسك قدام مرايتك وإنت بتركبي الرمش اللي قد رمش الجمل، وبتحطي كونسيلر الساعة الرملية، وتايهة في علبة مكياجك يا مدام”.

وتابعت: “المساكنة قلة أدب وحرام وإهانة للمرأة، وأنا ذكوريست وبقول لك ده تقليل من شأن المرأة”.

وطالبت ياسمين عز الفنانات بالحديث عن أعمالهن الفنية قائلة: “لا تعبثوا في الدين، كلمينا عن آخر أعمالك، عن أدوارك العظيمة، الدين مفهوش لعب”.

وجاء تصريح ياسمين بعد حديث كل من المخرجة إيناس الدغيدي عن المساكنة، والفنانة إلهام شاهين عن الصلاة وقت العمل، والفنانة مروة عبد المنعم عن فرضية الحجاب.