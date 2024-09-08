بالصور – لحية الأمير ويليام الخفيفة حديث المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسابيع من إثارة حماسة المعجبين الملكيين بشعر ذقن خفيف في مقطع فيديو تم تصويره لأولمبياد باريس 2024، تخلى الأمير ويليام مرة أخرى عن “ماكينة الحلاقة الملكية” في أحدث مشاركاته العامة.

بعد إجازة صيفية مع الأميرة كيت وأطفالهما، عاد وريث العرش البريطاني إلى الأضواء العامة أخيراً بسبب تفاعل كبير حول مظهر لحيته الخفيفة، عندما ذهب إلى معرض “ساتشي” في لندن لمشاهدة معرض “التشرد: إعادة صياغة” الجديد، حيث ارتدى بدلة زرقاء داكنة وقميصًا أزرق فاتحًا.

خلال زيارته، التقى ويليام بفنانين ساهموا في المعرض الذي يهدف إلى تسليط الضوء على تعقيدات الحياة للأشخاص الذين يعانون من التشرد.

“التشرد: إعادة صياغة” هو نتاج تعاون بين معرض ساتشي ومؤسسة إليفن إليفن وبرنامج هومواردز الذي أطلقه ويليام وكيت من خلال المؤسسة الملكية في عام 2023؛ ويمثل البرنامج جهدًا لتشكيل السرد العام حول التشرد ومحاربته.