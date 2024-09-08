دانييلا رحمة تعود إلى المنافسة الرمضانية.. ونادين نجيم تغيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة اللبنانية دانييلا رحمة في المنافسة الرمضانية لعام 2025 بانضمامها رسمياً إلى شركة «الصباح «إخوان»، بعدما تعاونت لسنوات عديدة مع شركة «إيغل فيلمز» بأعمال عدة، لا سيما منها في المسلسل الرمضاني «للموت» في مواسمه الثلاثة.

وأعلنت الممثلة اللبنانية أن التحضيرات للموسم الرمضاني انطلقت رسمياً، بعد اجتماعها مع المنتج صادق ولمى الصباح في مكاتب الشركة، حيث تم الاتفاق والتوقيع بين الطرفين على المشاركة في عمل درامي سيبصر النور في السباق الرمضاني المقبل.

ونشرت دانييلا، التي اقترنت أخيراً بالنجم السوري ناصيف زيتون صوراً على موقع «إنستغرام» من اجتماعها بأصحاب شركة «الصباح» وأرفقتها بالتعليق الآتي: «رسمياً، التحضيرات لرمضان 2025 قد بدأت».

ووفقاً للمعلومات المتداولة فإنها ستشارك في عمل درامي بعنوان «نفس» إلى جانب بطلي العمل النجمين السوريين عابد فهد ومعتصم النهار.

وتفاعل المتابعون للغاية مع إعلانها عن المشاركة في السباق الرمضاني حيث نالت علامات الاعجاب والتعليقات العديدة، التي تمنت لها التوفيق والنجاح، وأبرز المعلقين كان النجم عابد فهد الذي سارع إلى تهنئتها، متمنياً لها دوام التوفيق إلى جانب المنتجة لمى الصباح.

تجدر الاشارة إلى أن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تغيب عن السباق الرمضاني المقبل، وهي التي تعد النجمة الأولى والمدللة لشركة «الصباح إخوان»، وذلك بسبب اهتمامها بطرح ماركتها الخاصة بمستحضرات التجميل، ومن غير المعروف متى ستعود للعمل الفني الذي برعت فيه في السنوات السابقة وكانت بطولتها لافتة مع شيوخ الكار في الدراما السورية.