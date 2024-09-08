مهرجان البندقية.. مخرجة “أمريكية يهودية” تندد بـ”الإبادة الإسرائيلية في غزة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نددت المخرجة سارة فريدلاند، بصفتها “فنانة أمريكية يهودية”، بـ”الإبادة الإسرائيلية في غزة”، وذلك أثناء تسلمها جائزة في مهرجان البندقية السينمائي السبت في ختام دورته الحادية والثمانين.

وحصلت المخرجة على جوائز عدة (بينها في فئة أفضل إخراج)، عن فيلمها “فاميليار تاتش” (“Familiar Touch”) الذي عُرض في قسم “أوريتزونتي” (Orizzonti) الموازي، والذي يتتبع رحلة امرأة ثمانينية في دار لرعاية المسنين.

وقالت فريدلاند على خشبة المسرح في الحفلة الختامية التي أقيمت في قصر السينما بالمدينة الإيطالية “باعتباري فنانة يهودية أميركية (…)، لا بد لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال”.

وأضافت “أعتقد أن من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما استخدام المنصات المؤسسية التي نعمل من خلالها للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية. وأنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير”.

ودخلت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس شهرها الثاني عشر السبت، من دون أي مؤشرات إلى قرب توقف الغارات الإسرائيلية القاتلة أو إلى إمكان التوصل لهدنة سريعا أو إطلاق سراح الرهائن في وقت قريب.

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت مجموعات مسلحة تابعة لحماس، تسللت من غزة، هجوما على مستوطنات غلاف غزة ، ما أدى إلى مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. ومن بين 251 شخصا اختُطفوا في ذلك اليوم، لا يزال 97 شخصا محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وفاتهم.

وتسبّبت حملة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم في استشهاد ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا في قطاع غزة، وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة بغزة. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال.

وفي شباط/فبراير، أثار مهرجان سينمائي أوروبي كبير آخر، هو مهرجان برلين السينمائي، جدلا حادا في ألمانيا بعد تصريحات لفائزين نددوا فيها بإسرائيل من دون ذكر هجوم حماس، ما أدى إلى فتح السلطات الألمانية تحقيقا في الموضوع.