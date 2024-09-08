بالفيديو – ابنة أصالة تنجو من حادث خطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثقت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة لحظة نجاتها من حادث كاد يؤدي بها إلى إصابة خطرة في رأسها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

ونشرت شام عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، مقطعًا مصورًا خلال أدائها التمارين، حيث كانت تحاول أن تقف على يديها مستندة إلى الحائط لتسقط على رأسها، وعلقت على الفيديو قائلةً: “الحمد لله ربنا ستر.. إجازة سعيدة”.

وظهرت في مقطع فيديو آخر نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها وهي متجهة إلى عيادتها الطبية لإجراء الفحوصات في رأسها للاطمئنان على حالتها، وقالت: “أنا الحمد لله بخير، بس راسي شوية وجعني”.

وانهالت تعليقات الجمهور على فيديو سقوط شام الذهبي، وطالبوها بعدم تكرار مثل هذا التمرين، كما طالبوها بأن تكون حريصة أكثر خلال ممارستها للتمارين الرياضية الخطرة.

وتحرص شام الذهبي على توثيق ممارسة التمارين الرياضية لجمهورها، وأثارت الجدل قبل أيام قليلة بعدما ظهرت في مقطع فيديو على حسابها في “إنستغرام”، وهي تمارس رياضة المشي على جهاز “التريد ميل”، بينما تحمل ابنتها بين ذراعيها.

اختارت شام أن تمارس الرياضة على أنغام أغنية والدتها أصالة “يا مجنون”، التي أصدرتها عام 1999، وهو ما يشير إلى تعلقها بأغاني والدتها الشهيرة.

واستقبلت شام الذهبي وزوجها أحمد هلال ابنتهما الأولى “جيهان” في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو الخبر الذي أعلنته أصالة عبر حسابها في “إنستغرام”.