أروى تلبي طلب جمهورها العراقي وتصدر أغنية مغرم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت أروى فيديو كليب أغنيتها الجديدة “مغرم” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.

الأغنية باللهجة العراقية، قدمتها أروى نزولاً عند مطالبة جمهور الاغنية العراقية.

ومن المعروف عنها محبتها للفن العراقي ان من ناحية اللهجة، الايقاعات الموسيقية أو الكلمات المعبرة.

“مغرم” أغنية من كلمات منذر درويش، الحان وتوزيع احمد الجوزي، ميكس وماستر وصوت حسام كامل، انتاج شركة palazzo art production في أولى أعمالها الإنتاجية.

صورت أروى الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج مرقص عادل في أوتيل فيزراتشي دبي الذي ساهم في فكرة وإنتاج الكليب، حيث نرى أروى تلتقي بالصدفة وهي في زيارة الى الفندق بشخص تعجب به وتدور بينهما أحداث طريفة حيث تفقد الوعي في كل مرة تلتقي فيه، وتتوالى الأحداث بقالب طريف لنكتشف في النهاية أنها تتذكر هذه المواقف في ذكرى زواجها منه.

أروى أبهرت المشاهدين بهذا العمل بالصوت والصورة، فهي قدمت اللهجة العراقية بكل إتقان، وأطلت في الفيديو كليب بأكثر من إطلالة عصرية ومميزة. هذا العمل يأتي ضمن سلسلة من الأغاني التي تصدرها أروى بشكل منفرد ومتتالي في الفترة الراهنة.