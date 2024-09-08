أكرم السعدني يكشف تفاصيل جلسته مع الزعيم عادل إمام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عن تفاصيل جلسته مع الزعيم عادل إمام أمس، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الغجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "السعدني"، عبر صفحته قائلًا : "الثلاثي اللي كنا فاكرين أنهم أخوات السعدني الصغيرين اللي كانوا أقرب الناس لنا طوال سنين العمر عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح الثلاثي الذي كان سببًا للبهجه في حياتنا والذي ترك بصمات لا يمكن للزمن أن يمحوها في عقلنا وقلبنا".

تابع: "بالأمس أمضيت ساعات مرت كما الحلم مع العدول الجميل وشقيقه الأصغر صديق سنوات العمر عصام، تذكرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة وأحياء عشنا مع أهلها بل أمضينا وسطهم أجمل سنوات العمر العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم ونوادر السعدني والعدول وسعيد وصلاح ولقاءات العمالقة الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي".

وأضاف: "وكيف كان الثلاثي الشاب يتلقي لا أقول دروسًا في المعرفة، ولكن يحصلون على أرفع الشهادات وهم ينصتون من بعيد لمجموعة من عباقرة كل الأزمنة الخميسي والشناوي ونعمان عاشور ويوسف إدريس وأنيس منصور في مكانهم المفضل بأحد الفنادق، اللهم ارحم من سبقونا واحفظ العدول الجميل الذي أسعدنا طوال العمر".