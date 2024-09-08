مؤسسة البحر الأحمر تحتفي بالسينما العربية في مهرجان تورونتو السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ببرنامج سينمائي متنوع في مهرجان تورونتو السينمائي لعام، حيث اُخْتِيرت ثلاثة أفلامٍ مدعومة من المؤسسة للعرض ضمن برامج مهرجان تورونتو، في خطوة تعزز مساعي المؤسسة الحثيثة لإبراز السينما العربية على الساحة العالمية.

فيلما "إلى عالم مجهول" و"الصف الأول" وقع عليهما الاختيار للعرض ضمن قسم "الوسط" في مهرجان تورونتو، فيما يعرض الفيلم الوثائقي "سودان يا غالي" ضمن قسم الأفلام الوثائقي. كما تستضيف المؤسسة ندوة حوارية يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس، تحت عنوان "بناء الجسور بين الثقافات السينمائية: صناعة الأفلام مع العالم العربي".

تدور أحداث قصة فيلم "إلى عالم مجهول" للمخرج الدنماركي الفلسطيني مهدي فليفل، حول مأساة هجرة قسرية، بعيون اثنين من أبناء عمومة تجرعوا مرارة التهجير. حصل الفيلم على دعم سوق البحر الأحمر في سوق المشاريع لعام 2023م. على الجانب الآخر، وبدعم من صندوق البحر الأحمر للمشاريع في مرحلة الإنتاج، قدم فيلم "الصف الأول" للمخرج الجزائري مرزاق علواش؛ دراما عائلية منقطعة النظير، حول نزاعات الأمهات على المواقع الأمامية في الشواطئ. في حين يوثق الفيلم الوثائقي "سودان يا غالي" للمخرجة هند المدب؛ رحلة خمسة نشطاء سودانيين شباب في ظل الحرب الأهلية التي تعيشها البلاد.

بجانب العروض السينمائية، وعلى ضوء مهمتها الرامية لتعزيز التواصل الثقافي والسينمائي بين العالم العربي والمجتمع الدولي؛ تستضيف مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ندوة بالتعاون مع مركز مؤتمرات مهرجان تورونتو يوم الاثنين 9 أغسطس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، تحت عنوان " بناء الجسور بين الثقافات السينمائية: صناعة الأفلام مع العالم العربي" وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة آفاق التعاون بين صُنّاع الأفلام الدوليين والعرب، بمشاركة نخبة من الخبراء على رأسهم، المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، شيفاني بانديا مالهوترا، إلى جانب مؤسس شركة "سيركامون" سيباستيان شيسنو، والمخرجة هند المدب، والمؤسس والمنتج في "أوفشور" فابريس بريل-كلياش.

وعلى إثر هذه المشاركة في مهرجان تورونتو السينمائي، صرحت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة التنفيذية في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي قائلةً: "تجسد أفلامنا المدعومة في مهرجان تورونتو السينمائي تنوعًا كبيرًا من المواهب القادمة من العالم العربي وإفريقيا، لتعكس ثراءً الموضوعات والأساليب المميزة التي يقدمها هؤلاء المخرجون المبدعون على الساحة العالمية. نفخر بدعم هذه المشاريع السينمائية في مختلف مراحلها عبر صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر، وسنواصل مهمتنا بتمكين الأصوات السينمائية الراسخة والصاعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وقارتي آسيا وإفريقيا".

والدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ستنطلق في جدة بين 5 و14 ديسمبر 2024.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.