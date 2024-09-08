أنوشكا تكشف تفاصيل مكالمة الزعيم عادل إمام لها

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة أنوشكا، عن نجاح مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، الذي قدمته مع الزعيم عادل إمام، موضحة أنه هو الذي أختارها لكي تقدم دور حبيته في المسلسل.

أنوشكا: عادل إمام كان بيطمن علينا في "فرقة ناجي عطا الله" قبل ما ندخل ننام



وقالت أنوشكا، في تصريحات تليفزيونية : "عادل إمام مبقاش كبير من فراغ.. هو أسم على مسمى وكل اللي أقدر أقوله عليه هو كمية كبيرة من البساطة ومن الأبوة مش بس ليا، لكن لفريق المسلسل كله وسافرنا مع بعض في أكتر من بلد وكان بيطمن علينا قبل ما نخش ننام أو يشوف حد فينا لو محتاج حاجه".

وأشارت أنوشكا، إلى أن النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ووقع الإختيار عليها من قبل الزعيم عادل إمام برفقة المخرج رامي إمام، بعد دورها في "قانون المراغي"، وهو تابع العمل ثم تحدث معها أحد صناع العمل واخبرها بأن هناك شخص ما سوف يتصل عليها.

أنوشكا: عادل إمام اختارني في "فرقة ناجي عطا الله" ووقعت قبل أن اقرأ الدور



وأستكملت أنوشكا، حديثها قائلة: "جالي تليفون بقول ألو.. قالي أنا عادل إمام عاوزك في المسلسل بتاعي، قولولتله مضيت يا أستاذ.. قالي هتمضي كده عمياني.. مشيت كده عمياني وراك من غير ما أقرى الدور".



وأختتمت أنوشكا، حديثها قائلة: "من أحلى الأوقات لما تقعدي مع عادل إمام وتتكلمي معاه وتاخدي رأيه في حاجه وخصوصا المشاكل الإنتاجية اللي بنمر بيها في الوقت الحالي وبعتبر بساطته سر قوته وتعلق الناس بيه وهو واحد مننا وكبيرنا ومهما أقول عنه مش هقدر أوفي حقه".