اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32 تواصل أعمالها



ياسر رشاد - القاهرة - واصلت اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢ والذي يقام في الفترة من ١١حتى ٢٤ أكتوبر، ويديره الدكتور خالد داغر أعمالها التحضيرية أمس الأحد ٨ سبتمبر.



برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.



وحضر أعضاؤها الموسيقار صلاح الشرنوبي

الفنانة نادية مصطفي، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح،البروفيسور عصام الملاح أستاذ متفرغ في علم موسيقى الشعوب بجامعة ميونيخ" ،كما حضر الاجتماع كلا من

المايسترو الدكتور محمد الموجي،المايسترو أحمد عامر، الدكتور عماد حسب الله رئيس الادارة المركزية للإنتاج، أمانى سعيد رئيس الإدارة المركزية للنوت والموسيقى الشرقية ، احمد توفيق مدير عام الانتاج،سلوي عاطف منسق حفلات، محمد ظريف أمين اللجنة.

وذلك فى إطار مناقشة وإعداد البرنامج الفنى للمهرجان، لتحديد أبرز ملامح فعالياته.

في هذا السياق، صرح خالد داغر، بأن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان تقديم عروض فنية مميزة تعكس التراث الموسيقى العربى وتلبى تطلعات الجمهور.

وجدير بالذكر أنه يُجرى حالياً الإعداد لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل المهرجان، بحضور ممثلي الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية والشبكات الإذاعية.