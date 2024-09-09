شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم شخصية رنا رئيس في مسلسل إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة رنا رئيس، في مسلسل إنترفيو شخصية نادين، وهى محللة بيانات بتعتمد على خيالها في الوصول للحل، كما روجت منصة watch it لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل "إنترفيو"، تمهيدًا لعرض حلقاته يوم 11 سبتمبر، وكتبت المنصة عبر حسابها على إنستجرام: "بسبب إنترفيو هيحصل كل ده.. استنوا مسلسل إنترفيو من إنتاجات WATCH IT الأصلية يعرض حصريًا ابتداءً من 11 سبتمبر".

مسلسل "إنترفيو" مكون من 10 حلقات، ويسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

وتجسد رنا رئيس خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ليس لها علاقة ببعضها البعض، وذلك حسب تصريحاتها لـ"الخليج 365"، حيث قالت إنها تعتبر هذه التجربة من أصعب التجارب التى مرت بها، مشيرة: "أنا بعمل خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ما لهومش علاقة ببعض وما بيتقابلوش فى أى حاجة، وهو تجربة مختلفة ليا، يا رب يعجب الناس"، كما أعربت عن حبها لشغل المنصات الإلكترونية، قائلة: "أنا بحب شغل المنصات جدا لأنه قريب من السينما".

وأوضح البرومو أن رنا رئيس وخالد شباط دخلا في علاقة حب قوية أثناء أحداث الحلقات، كما أن تلك العلاقة بأت بالفشل بسبب خلافات في وجهات النظر والطباع والعقلية، ما يجعل المشاهد في ترقب شديد حول تلك العلاقة وأحداثها.